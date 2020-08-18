Загадка военной техники на границе с Белоруссией: ЗВО проводил учения

На трассе между Санкт-Петербургом и Псковом, вероятнее всего, проходила спецтехника на учения. Об этом свидетельствует информация пресс-службы ЗВО, которая 14 августа сообщала, что военные отрабатывали маневры на полигоне Луга, что недалеко от трассы Р-23 "Псков". В учениях там принимали участие около 40 единиц военной и спецтехники.

Также учения в Ленобласти проводили пожарные расчеты ЗВО. В них участвовали около 30 единиц техники.

Вероятно, пишет АБН, очевидцы, которые сообщили о военной колонне, видели именно эти автомобили, которые двигались с учений.

Отметим, в Белоруссии продолжаются акции протеста. Президент Александр Лукашенко, дважды за прошедшие выходные переговоривший с Владимиром Путиным, говорил о готовности России оказать помощь в обеспечении безопасности в стране.