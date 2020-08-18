Августовские выплаты на детей: Совет Федерации дал разъяснения

Член Совета Федерации Валерий Рязанов назвал сроки принятия решения об августовских выплатах для семей с детьми до 16 лет. Точная информация о дате получения денежных средств гражданами станет известна по возвращении премьера Михаила Мишустина, отметили в СФ.

Мишустин сейчас находится на Дальнем Востоке.

По словам Рязанова, траты на выплаты исчисляются миллиардами, поэтому решение должно быть продуманным.

Последнее слово будет за Министерством финансов, указали в Совфеде.

В июле семьи с детьми получили по 10 тыс. рублей.