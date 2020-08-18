Готовимся к учебному году: сколько стоит собрать школьника к 1 сентября?

Собрать первоклассника в школу в этом году обойдется гражданам РФ в 16-23 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты "Аналитики".

По словам специалистов, сборы школьников в этом году отличаются от прошлогодних из-за неуверенности родителей насчет второй волны коронавируса, ведь расходы на школьные принадлежности и форму можно снизить, если обучение будет дистанционным.

Отмечается, что в среднем по России траты в 16-23 тысячи рублей (на первоклассника) составляют около 40-62 % месячного денежного дохода семьи. При этом родители учеников средних классов, как правило, тратят меньше - 9-17 тысяч рублей.

Самую дорогую статью расходов составляет, как правило, школьная форма и обувь. Самую незначительную сумму родители тратят на тетради, ручки и карандаши.

Отмечается, что не всегда переход на дистанционное обучение означает уменьшение трат. Во многих семьях нет средств на компьютер, планшет или смартфон, необходимые для выхода в онлайн. Кроме того, в сельской местности, в малонаселенных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, на Северном Кавказе связь может быть достаточно плохой.

В Петербурге уже объявлено о решении провести школьные линейки в День знаний для первоклашек и выпускников. Форма обучения будет очная, с правилами для учителей, школьников и других сотрудников учебных заведений власти пока определяются. Не исключается вариант дистанционного обучения в случае новых вспышек коронавирусной инфекции.