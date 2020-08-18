Школьные линейки для избранных: кому разрешат отпраздновать 1 сентября?

В Петербурге решено провести торжественные линейки в День знаний. Однако присутствовать на них смогут только первые классы и последние, решили в комитете по образованию города.

Подробности о санитарных нормах ожидаются в ближайшее время от петербургского Роспотребнадзора.

Все массовые мероприятия в школах останутся под запретом до января 2021 года.

Накануне Минпросвещения и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации по работе школ. Так, линейки было рекомендовано провести на открытом воздухе с использованием СИЗ для взрослых участников. Работникам школьных столовых нужно будет постоянно носить маски и перчатки. Насчет других взрослых сотрудников точной информации пока нет. И, конечно, ведомства предупредили, что уборка будет более тщательной. Также школам придется закупать больше дезинфецирующих средств и проводить утренние фильтры для учащихся.