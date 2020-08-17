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Главные правила для школ: маски и готовность к дистанционному обучению

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© Фото: pixabay.com

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Минпросвещения и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации по работе учебных заведений в новом учебном году.

Власти определили, какими правилами нужно руководствоваться, открывая новый учебный год для школьников.

Как пишет РИА Новости, линейки рекомендовано провести на открытом воздухе. Взрослым нужно будет надеть маски.

Заранее стоит подумать о дистанционном обучении - осенью эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

Также школам нужно проводить санобработку помещений и соблюдать требования, чтобы не допустить распространения в классах коронавируса. Так, необходимо провести генеральную уборку, а после усилить дезинфекционный режим. Детей утром нужно проверять перед входом в школы без скопления учеников - температуру и другие признаки ОРВИ.

Образовательные организации должны уведомить Роспотребнадзор о дате возобновления учебы не позднее чем за один рабочий день.

Ранее сообщалось, что учителя будут преподавать только в масках. Сотрудникам столовых также нужно будет надевать маски и перчатки. А вот самим школьникам носить маски не обязательно - только если того захотят родители или сами ученики.

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