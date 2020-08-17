В бары на Рубинштейна вернут курительные комнаты

В рестораны, кафе и бары на улице Рубиншейна могут вернуть комнаты для курения. Об этом, как передает телеканал "Санкт-Петербург", сообщил глава Центрального района Максим Мейксин.

Жалобы жителей улицы на шум ночью, запах дыма дошли до властей. Владельцы заведений не смогли решить вопрос без вмешательства Смольного.

Из вариантов действий: возвращение комнат внутри заведений, где посетители смогут устроить перекур, а также ограничение времени работы до 23 часов, которое традиционно не вызывает восторга у владельцев питейных заведений.

Также, отметил Мейксин, возможно привлечение на улицу большего числа правоохранителей, которые смогут приструнить разбушевавшихся граждан.