Станцию "Новокрестовская" переименовали в "Зенит"

Интернет-ресурс 2ГИС переименовал станцию метро. В Google и «Яндекс» пока числится старое название.

Власти Петербурга пока не выступали с заявлениями об окончательном переименовании станции, хотя документ (проект переименования) уже выпущен.

Эту бумагу нужно будет еще утвердить, и только потом станцию можно будет считать переименованной.