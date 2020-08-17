Экс-владельцам "Метрики" грозит имущественный арест

Арбитражный суд Северо-Западного округа решил, что предприниматели должны будут ответить по обязательствам управлявшего сетью ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» («СБР Маркет»), пишет «Коммерсант».

В прошлом году другие совладельцы сети Алексей Иовлев и Василий Муравьев также были привлечены судом. Сумма обязательств ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет» оценивается в 1,4 млрд рублей. Активов для погашения этого долга у компании нет.

В этом случае могут быть арестованы активы Лебедева и Лалаянц в разных странах.

DIY-сеть «Метрика» была основана в начале 2000-х и в лучшие времена насчитывала более 110 магазинов на территории СЗФО, ЦФО и ПФО.