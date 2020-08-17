Ефремову могут разрешить прогуливаться

Мосгорсуд намерен рассмотреть ходатайство адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Защита актера просит разрешить ему прогулки, необходимые из-за плохого здоровья, пишет ТАСС.

Домашний арест останется в силе, адвокат лишь считает, что для здоровья Ефремова нужны часовые прогулки раз в день.

Напомним, у артиста 11 августа случился инсульт, его забрали на скорой от здания суда.