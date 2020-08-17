Для родителей первоклашек 1 сентября хотят сделать выходным

Родителям первоклассников предложили обеспечить оплачиваемый выходной 1 сентября. Анна Маркс обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

ИПО провел исследование, согласно которому более половины родителей в РФ собираются пойти провожать первоклашек в их первый школьный день. Подавляющее большинство заботливых родителей вынуждены брать отгул, день отпуска за свой счет и договариваться с работодателем, чтобы провести утро с ребенком.

37% родителей не будут отпрашиваться с работы, так как из-за снижения доходов в период пандемии коронавируса не хотят терять часть зарплаты.

При этом, по данным психологов, детям очень важно, чтобы член семьи находился рядом в этот важный день.

Как пишет RT, первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский уже отреагировал на инициативу. Он считает, что вопрос о выходном 1 сентября для родителей первоклассников требует изучения.

Отметим, что в ряде регионов линейки в этом году проводиться не будут. Однако пандемия не помешает очному обучению школьников.