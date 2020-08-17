Теплый понедельник без дождей: начало рабочей недели порадует петербуржцев

Синоптики обещают, что 17 августа будет тепло и без осадков, хотя над городом будут парить облака.

Ветер сегодня северо-западный и западный - 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха днем - +19...+21 градус.

Возвращения дождей можно ожидать в конце недели. Ночи будут достаточно прохладными - около +10 градусов.

Ранее сообщалось о холодном фронте, который наплыл на европейскую часть РФ. Предполагается, что он окончательно покинет центральные части страны к 18 августа и к нам вернется теплая погода.