Крокодильи слезы оказались близки к человеческим

Слезы рептилий, птиц и человека содержат сходное количество электролитов, таких как натрий и хлорид. У птиц и рептилий их концентрация выше, чем у млекопитающих, свидетельствуют исследования Frontiers in Veterinary Science.

Изучение слез важно для понимания эволюции, а также для разработки новых лекарств.

Ранее были изучены слезы человека, собак, лошадей, обезьян и др.