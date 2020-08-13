Замглавы Колпино могут посадить на 12 лет за взятку

Задержанному замглавы администрации Колпинского района Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы. Такова санкция статьи, по которой он обвиняется: «Получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

44-летний чиновник был задержан 12 августа в Колпино после получения денег в собственном авто.

Пока мера пресечения и обвинение только определяются. Ведется расследование.