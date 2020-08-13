Хрущевкам Сосновой поляны осталось жить пару месяцев

В Сосновой поляне закончат снос трех хрущевок к концу текущего года.

Первое здание из трех снесли первым в программе реновации Санкт-Петербурга. Работы велись в июле.

Снос следующего здания состоится приблизительно через месяц-полтора. Третий - спустя примерно три месяца, в ноябре.

На месте снесенного ветхого жилья построят высотные дома.

Отметим, что программа реновации стартовала в Санкт-Петербурге 12 лет назад, однако движется она гораздо медленнее, чем в Москве.