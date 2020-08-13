Беглов поручил проверить детсады и школы: пожарная безопасность должна быть в порядке

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил закончить проверки пожарной безопасности в школах и детсадах перед началом учебного года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 94% учреждений (всего 1975 школ и детсадов в Петербурге) уже проверены. До 20 августа готовы должны быть все.

Эксперты проверяют системы безопасности и оповещения, устройство помещений, наличие и доступность запасных выходов, проводят инструктаж персонала. Детям также расскажут, как предотвратить пожар и спастись в случае опасности.