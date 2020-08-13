В августе в России пойдет снег

На европейской территории России в августе будет холодно, может даже пройти снег. Как сообщили в центре "Фобос", погода репетирует осень.

По данным синоптиков, циклон "соберет" холод, проходя над арктическими морями, а потом переместится в западную часть нашей страны.

Ледяной воздух уже оказался в районе Полярного Урала. Сейчас он растекается по всей стране - так, циклон захватил почти всю Русскую равнину.



На этой неделе будет дождливо и прохладно. В некоторых регионах может пройти снег.

В Санкт-Петербурге сегодня будет прохладно, но без сильных дождей. Воздух прогреется до +18...+20 градусов, ночью будет около +10. Дальше северной столице обещают потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «волна холода» закончится на европейской территории России 18 августа.