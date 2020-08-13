Гергиев не поддержал строительство станции метро на Театральной: Мариинке грозит разрушение

Театральная площадь не должна напоминать стройку, поэтому он выступает против возведения выхода из метро прямо на площадь. Такое заявление художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра сделал на церемонии подписания соглашения об обновлении «Почтового квартала».

Дирижер считает, что историческое здание Мариинского театра, а также здание Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова – не то, чем стоит рисковать ради возведения новой станции метро.

Вид Театральной площади - это "лицо всей России" и также Санкт-Петербурга.

Гергиев высказал уверенность, что решение удастся найти общими усилиями и в ближайшие недели.

Станцию открыть хотели уже через 5 лет.