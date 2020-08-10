Российские власти заплатили за ипотеку 70 тысяч многодетных семей

Правительство РФ выделило из резервного фонда субсидии многодетным семьям для погашения долга по ипотеке.

Более 71,7 тысячи российских семей получили сумму до 450 тысяч рублей, сообщает ДОМ.РФ.

В Подмосковье подано 4,9 тыс. заявок - это самое большое число в РФ. С большим отрывом следует Башкирия (2,9 тыс.), Свердловская область (2,8 тыс.) и Москва (2,7 тыс.).

Программа будет действвать до декабря 2022 года.

По словам главы правительства, в настоящее время выделено 11,8 млрд рублей на частичное погашение долгов многодетных семей. Возможно будет помочь примерно 26 тыс. семьям с несколькими детьми.

Ранее сообщалось, что правительство РФ снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%.