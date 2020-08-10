Состояние Ефремова ухудшилось - проблемы с сердцем

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о проблемах с сердцем у артиста. Как сообщает "Интерфакс", ухудшение здоровья отмечается все последнее время. Так, накануне Ефремов был в тяжелом состоянии, но, несмотря на это, скорую решил не вызывать.

Адвокат отметил, что присутствие Ефремова на судебном заседании 11 августа может оказаться под вопросом. Ожидалось, что во вторник пройдет допрос самого актера, устроившего ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце.



ДТП произошло в начале июня. Погиб мужчина.

Актер свою вину не признал, утверждая, что ничего не помнит.