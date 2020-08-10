Путин поручил привить россиян бесплатно

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить из госбюджета финансирование массовой вакцинации населения России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ближайшие месяцы от гриппа бесплатно привьют около 60% россиян. Особое внимание будет уделено пожилым людям.

Как только будет зарегистрирован препарат от коронавируса (ожидается 12 августа), вакцинирование от этой инфекции также будет проводиться. Ранее сообщалось, что начать прививки от коронавируса могут уже в октябре.

Формируя бюджет на будущий год, кабмин должен отдавать приоритет медицинской сфере и нуждам медучреждений и врачей.

Согласно поручению Путина, для лечения больных коронавирусной инфекцией будет сохранен коечный фонд - пока на осенне-зимний период, богатый и в обычное время на острые респираторные заболевания. Также сохраняется возможность развернуть дополнительные койко-места.