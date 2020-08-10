Названы самые опасные профессии в РФ

Больше всего профессиональных заболеваний зарегистрировали у работников организаций по добыче полезных ископаемых. Это почти половина заболеваний, связанных с работой, сообщают эксперты Роспотребнадзора со ссылкой на данные 2019 года.

На втором месте оказалась работа на обрабатывающих производствах (29,9% случаев). Такие сферы, как транспортировка и хранение (10,5%), оказались на третьем месте.

Травматичными могут быть профессии, связанные со строительством и сельским хозяйством. Охота, рыбалка и лесной промысел также оказались достаточно опасными.

Чаще всего профессиональными заболеваниями становились хронический бронхит, снижение слуха, радикулит и вибрационная болезнь.