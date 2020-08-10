Беглов почтил память Собчака

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака на кладбище Александро-Невской лавры.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите, а скончался в 2000 году в Калининградской области. Он управлял северной столицей с 1991 по 1996 год. При нем состоялось переименование города из Ленинграда в Санкт-Петербург.

В честь Собчака выпущена марка, в его честь назван банковский институт. Памятник политику есть в Тбилиси, там его именем названа улица.