"Ласточка" будет делать остановку на Сортировочной

С 20 августа вносятся изменения в движение поездов "Ласточка". Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Для следующих по маршруту Санкт-Петербург — Волховстрой поездов назначат новую остановку на Сортировочной. Изменения коснутся поездов №7401/7402, отправляющихся с Московского вокзала до Волховстроя, и обратных маршрутов №7403/7404.