Чем вредна шаверма и котлеты: мнение специалистов Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какой едой россияне травятся чаще всего. Опасность представляют, прежде всего, блюда, в составе которых много разных компонентов - салаты (особенно на майонезе), шаверма, еда из рубленого мяса - котлеты или паштет, а также холодец.

Также опасность представляет крем для пирожных.

Отравиться можно, даже если всего лишь плохо помыть ягоды, фрукты или овощи, напоминают в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя, нужно всегда проверять срок годности готовой еды, если она сделана не вами и не дома. В случае домашнего изготовления, салаты следует хранить не дольше суток, как и котлеты. А сладости с кремом нужно хранить в холодильнике.

Как правило причиной отравления являются: возбудители сальмонеллеза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также гепатита A и других болезней. Именно они начинают размножаться в просроченной многосоставной еде и пирожных.