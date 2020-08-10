Как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч: советы экспертов

В нашей стране вполне реально сделать накопления на старость самостоятельно, обеспечив себя достойной пенсией. Как пишет газета "Известия", эксперты считают, что для этого нужны время, выдержка и финансовая грамотность.

По данным опроса, достойной россияне считают пенсию в 59 тыс. рублей. У жителей Москвы запрос немного выше - 92 тыс. рублей.

Чтобы сформировать собственный капитал, нужно начинать откладывать деньги как можно раньше, советуют аналитики. При наличии определенной суммы, можно инвестировать средства в рост. Так, чтобы получать "золотую" пенсию в 90 тыс., нужно скопить 25 млн рублей.

Можно начать инвестировать имея и миллион рублей. Если повысить риск инвестиции и вложить, например, в биржевые индексы, то желаемой пенсии можно добиться за 10 лет.