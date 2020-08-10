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Петербургские рестораны продолжают закрываться, не пережив пандемию

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© Фото: pixabay.com

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Во втором квартале 2020 года на главных торговых улицах Петербурга закрылось порядка 30 заведений.

 

Растет число ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге, которые не смогли преодолеть финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса.

По данным Colliers International, во втором квартале 2020 года на главных торговых улицах Петербурга закрылось порядка 30 заведений, среди которых бар Palm, Trattoria Stefano, Subway, Dim Sum Now, YO DA, «Евразия» и «Вояж», «Farш», «Сушишоп», Coffee Therapy, «Север Метрополь», «Шоколадница», бар «SПБ» на разных центральных улицах.

Представители рынка полагают, что 80% мелких кафе уже не откроются, несмотря на снятые ограничения. Участники рынка опасаются, что вторая волна заболеваемости, которая возможна осенью, может с новой силой ударить по бизнесу.

Впрочем, за время панедмии, отмечают рестораторы, люди привыкли к ограничениям и опции заказа еды онлайн.

Петербургским кафе запретили принимать посетителей 28 марта. Летние веранды вернули к работе 29 июня, а в конце июля стало возможным пускать посетителей в зал.

 

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