Некоторые петербуржцы не смогли улететь, куда хотели

В петербургском аэропорту Пулково отменили 14 рейсов. Некоторые из них были в турецкие города, два - в европейские (Париж и Амстердам), рейс в Москву и один в Китай.

Также задержаны два рейса в российскую столицу.

Отметим, что авиасообщение с Турцией возобновилось 1 августа - можно было улететь в два города. Сегодня можно улететь в турецкие города по расширенному списку.