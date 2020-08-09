Немецкие ученые создали модель человеческих действий

Ученые из Германии создали первую модель, которая объясняет происходящие в человеческом мозге процессы во время выполнения каких-либо действий

Психологи хотели выстроить своеобразный мост из регуляции действий, памяти, обучения и системы мотивации человека. В основе модели лежит мнение, что действие – это определенный набор признаков объектов, эффектов и движений.

Например, при наборе текста на клавиатуре объектом выступает клавиатура, движения производятся посредством напряжения определенных мышц, а эффектом становятся напечатанные буквы.

Модель процесса человеческих действий можно использовать в психотерапии и при разработке схем для искусственного интеллекта, например, управляющего транспортом.