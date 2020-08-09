Чамалалы - самый малочисленный народ, живущий в РФ

Самым малочисленным народом в России считаются чамалалы (чамалинцы). Они проживают на территории Дагестана и Чечни, пишет РИА Новости.

По данным на 2010 год (последняя перепись населения), чамалал всего 24.

Чамалинцев относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

Два века назад их было около 4 тыс. Это число держалось примерно до второй половины 20 века, когда чамалалы начали редеть.

В Ленинградской области тоже есть малочисленная народность - водь. Их было чуть больше 30 человек, по данным 2010 года. По несколько сотен в Ленобласти насчитывают ижорцев и вепсов. Все три перечисленные исчезающие народности - из финно-угорской группы.

Следующая перепись населения в РФ запланирована на апрель 2021 года.