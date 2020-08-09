В Новой Зеландии нашли родню динозавров, которая сохранилась до наших дней

Ученые из австралийского университета нашли родственника динозавра, который сохранился до наших дней. В журнале Nature сообщается, что экспертам удалось выяснить, что гаттерия - это единственный ближайший родственник динозавров.

Эту рептилию до сих пор можно встретить на нашей планете, в Новой Зеландии. Она появилась на планете 250 млн лет назад и жили в эпоху динозавров.

Изучение анатомии гаттерии показало, что этот вид сочетает в себе множество различных черт. В их геноме присутствует сходство с яйцекладущими млекопитающими, такими как утконос и ехидны.