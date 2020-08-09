Память защитников Ленинграда почтили на площади Победы

В День окончания битвы за Ленинград полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания, члены правительства Ленобласти, представители командования ЗВО и ветеранских организаций почтили память минутой молчания и возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Беглов в торжественной речи отметил, что эта битва является одной из самых долгих в истории Великой Отечественной.

9 августа вошел в перечень памятных дат города в 2017 году.

Битва за Ленинград была длилась более трех лет. С ее окончанием северное крыло фронта немецких войск оказалось на грани краха.

Отметим, что в Петербурге по состоянию на 1 августа проживает 88,6 тысяч ветеранов ВОВ.