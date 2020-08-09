В России меняются тарифы ОСАГО и правила ТО

В конце августа тарифный коридор ОСАГО расширят на треть. Кроме того, страховые компании смогут устанавливать индивидуальный тариф для каждого водителя, учитывая стиль управления авто - соблюдающие правила смогут платить меньше.

Страховщики будут учитывать тип и «возраст» машины, наличие грубых нарушений ПДД.

С 30 сентября для автомобилей старше четырех лет вернется обязательный техосмотр. Владельцам необходимо будет получить диагностическую карту.

Кроме того, до 31 октября на платных участках автомагистралей будут действовать повышенные летние тарифы.

Пока рассматривается вопрос об увеличении скоростного лимита на платных трассах. Решение будет принято осенью.