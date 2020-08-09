"Диво Остров" на Крестовском сделали платным из-за коронавирусной инфекции

На входе в парк аттракционов "Диво Остров" на Крестовском острове требуют оплатить 100 рублей. Как отмечают пользователи в соцсетях, такое нововведение оказалось неприятным сюрпризом.

Внутри парка, согласно санитарным требованиям, необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра от других посетителей. При катании на каруселях, СИЗ можно снять.

Парк открылся 8 августа и привлек массу посетителей, ожидавших возможности покататься на аттракционах по окончании карантина. Так как на территории парка можно находиться ограниченному количеству посетителей, у входа скопились очереди.

СМИ предполагают, что платный вход, возможно, решили сделать, чтобы уменьшить число посетителей, однако мера оказалась неэффективной.