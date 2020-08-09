Транспорт на Васильевском острове направили по новым маршрутам

В Санкт-Петербурге ведутся ремонтные работы и проводится полумарафон, в связи с чем на Васильевском острове меняются маршруты трех троллейбусов - №9, 10 и 11. 10-й и 11-й будут следовать по измененным маршрутам, а 9-й на сегодня и вовсе отменили, сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Аварийные работы ведутся на углу Большого проспекта В.О. и Наличной улицы, Малом проспекте В.О.

Трамвайное и троллейбусное движение закрывается на центральных магистралях.

Конкретное время завершения работ не уточняется.