Неухоженные фасады и заборы привели к многомиллионным штрафам

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начислила несколько миллионов штрафов за нарушение правил благоустройства. Как сообщили в пресс-службе инспекции, более 2 млн рублей организации будут должны выплатить за невыполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий.

Крупные штрафы начислили АО «Почта России» — 580 тысяч рублей, ПАО «Ростелеком» — 580 тысяч рублей, ООО «Бизнес-центр Глобус» — 280 тысяч рублей.

Несколько крупных компаний заплатят крупные штрафы за ненадлежащее содержание территорий и их замусоривание.

Сумма всех выписанных штрафов превышает 9,5 млн рублей.