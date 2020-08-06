Петербург бьет рекорды по жалобам от сдававших ЕГЭ

Конфликтная комиссия в Санкт-Петербурге приняла в этом году рекордное количество апелляций от несогласных с выставленными баллами по единому государственному экзамену. Удовлетворена только четверть из них, сообщил зампред Конфликтной комиссии Петербурга Александр Федосов.

Не подавали апелляций сдававшие биологию и иностранные языки. На каждые 40 человек участников экзаменов приходится одна апелляция, отметил Федосов.

По его словам, апелляцию стало проще подавать, возможно, это и стало причиной рекордного числа - жалоб максимально много с 2009 года.

Увеличение количества жалоб, по его мнению, связано с новой системой подачи апелляций, которая существенно упростила процесс.