Фотограф отсудил у Зары деньги за нарушение авторских прав

Французский фотограф Tess Feuilhade выиграл суд у знаменитой певицы Зары. Дело рассматривал петербургский суд. Требования истца были значительные, но суд постановил взыскать с певицы только 150 тыс. рублей - за использование фото и моральный вред.

Фотограф делал снимки Зары в 2017 году для журнала "Космополитан". Позже певица использовала снимки на несогласованных с автором платформах.

Француз часто фотографирует звезд (в его портфолио - Мила Йовович и топ-модель Ирина Шейк).