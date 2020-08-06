Расторгнут контракт между Эрмитажем и реставратором Биржи

Эрмитаж расторг контракт с компанией «Геоизол», которая должна была реставрировать здание Биржи.

За 8 месяцев подрядчик должен был отреставрировать фасады и кровли, а также отремонтировать инженерные сети здания за 284,6 млн руб.

Контракт подписали в конце июля и расторгли в начале августа. "Геоизол" не успел приступить к работам.

Предыдущий подрядчик два года работал со зданием Биржи, но не выполнил и десятой части запланированных работ. Контракт с ним расторгли в феврале.