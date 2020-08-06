Сотни петербуржцев пострадали от укусов клещей

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу зарегистрировали 760 обращений по поводу укусов клещей за прошлую неделю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 27 июля по 2 августа к медикам обратились пострадавшие, в том числе 128 детей.

Больше всего пострадавших в Курортном районе - 24 человека.

В этом году было два случая заболевания клещевым энцефалитом - в Петербурге и в Карелии. Также было восемь случаев клещевого иксодового боррелиоза. Среди заболевших нет детей.