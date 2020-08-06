Жители Петербурга хотят видеть площадь Восстания зеленой

Горожане и активисты хотят посадить деревья у входа на Московский вокзал в Санкт-Петербурге.

В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте» активист Ярослав Костров сообщил, что в цветочных кадках растения быстро гибнут, а гости северной столицы и некоторые горожане используют кадки вместо мусорок и пепельниц.

Активисты просят городские власти разрешить высадку деревьев. Пока получить у Комитета по благоустройству дозволение не получается.

Зелень срубили на площади перед вокзалом в 90-х, вместо лип поставили тумбы с туями.