Еще одну выплату готовят для малоимущих россиян

В Государственную думу внесен законопроект о новых выплатах россиянам с доходом ниже прожиточного минимума. С инициативой выступила фракция "Справедливая Россия".

Если документ будет принят, россияне, потерявшие работу и достойный доход во время карантина, смогут получать ежемесячную выплату.

Ранее сообщалось, что число выплат социальным работникам за работу в период пандемии коронавируса составило более 282 тысяч, сумма превысила 8 млрд рублей. Врачи получили более 3 тысяч выплат, работники из числа среднего медперсонала — около 50 тысяч, соцработники и учителя — 49 тысяч. Младший медперсонал и техработники получили наибольшее число выплат — 95 тысяч и 85 тысяч соответственно.