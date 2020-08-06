Любишь купаться - люби и денежки платить: вода в Петербурге вновь подорожает

«Водоканал» повысит тарифы на водоснабжение на 3% вместо ранее запланированных 12%. Об этом говорится в отчете на сайте предприятия.

5 августа "Водоканал" обнародовал результаты работы по сокращению неэффективных затрат в 2019 году.

В отчете говорится, что 550 млн можно было сберечь благодаря отказу от избыточного страхования.

На смене поставщика электроэнергии «Водоканал», как выяснилось, мог сэкономить 480 млн рублей.

Перечисляется ряд других возможностей для экономии.

1,5 млрд удалось сэкономить благодаря расторжению затратных и не выгодных предприятию договоров.