Петербург наводнили хищные клопы

Хищные клопы из Италии прошли санитарный контроль в Пулково и теперь отправятся на сельскохозяйственные угодья Ленобласти. Россельхознадзор по Петербургу одобрил ввоз 18 тысяч насекомых, сообщает пресс-служба ведомства.

Клопы вида Orius laevigatus являются хищниками, питаются насекомыми-вредителями и могут вырасти до 3 мм. Они проследовали в Санкт-Петербург транзитом через Москву из города Чезен (Италия).

Клопов используют в сельском хозяйстве, их заказала компания из Ленобласти, которая выращивает плодово-ягодные культуры.