Озвучена средняя зарплата петербургского чиновника

Средняя зарплата чиновника в Петербурга находится на втором месте в рейтинге по РФ и составляет 41,5 тысячу рублей. Более высокие ставки оказались только у коллег из Москвы. Наиболее низкие зарплаты у госслужащих в Ульяновске — 23,8 тыс. рублей.

В аналитическом центре «Авито Работа» отметили, что число вакансий на государственной службе за второй квартал 2020 года показало рост в 20%. За год показатели выросли на 43%.

В то же время общее число вакансий в России по итогам второго квартала выросло всего на 6% (10% в прошлом году). Петербург находится среди лидеров по числу вакансий на госслужбе. Больше всего вакансий на госслужбе предлагают в Москве, а также в Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге.

Исследование проводилось на "Авито" в конце июля.