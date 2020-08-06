Россиянам посоветовали, как правильно выбрать дыню

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что спелый и качественный плод лучше всего покупать в конце августа или в начале сентября.

В качественной дыне не должно быть трещин, пятен, вмятин. При легком хлопке по плоду рукой, должен раздаваться глухой звук. У спелых плодов также сухая плодоножка, а крепление цветка — мягкое. Недоспелый плод слишком твердый, а перезрелый - слишком мягкий, и после нажатия пальцем на нем остается вмятина.

Специалисты не советуют есть дыню людям с некоторыми болезнями: с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам.

Людям без перечисленных заболеваний лучше есть дыню в промежутках между приемами пищи. Дыня является очень тяжелым продуктом, поэтому лучше не есть ее сразу после обеда, но и на голодный желудок не стоит. Запивать дыню тоже не рекомендуется, стобы не расстроить желудок. Особенно эксперты упоминают кефир, молоко и алкоголь.