Петербургским чиновникам придется вести странички в соцсетях

Комитет по печати Санкт-Петербурга планирует обязать руководителей исполнительных органов госвласти завести личные аккаунты в социальных сетях. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что странички на различных платформах с осени. Размещать публикации рекомендовано хотя бы раз в неделю.

Информацию следует подавать доступным языком, она не должна содержать негативную и личную эмоциональную оценку, а также нарушать нормы законодательства, говорится в проекте.

Кроме того, необходимо будет обеспечить модерацию комментариев, чтобы не нарушались нормы российского законодательства.

Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов ведет страничку "ВКонтакте" уже больше года. Первый пост градоначальника получил сотни комментариев.