Голландцы разработали проект парка сказок, который не понравился петербуржцам

Градостроительноve советe Петербурга представили проект парка «Лукоморье» по мотивам сказок А.С. Пушкина, однако согласовать его не удалось. Компания «Светоч» планирует возвести локацию в Пушкине, авторство принадлежит голландским и российским архитекторам - ООО "Jora Vision Europe" и ООО "Санлайн-Строй".

Проект парка презентовала главный архитектор Марина Кауппонен. Внешний вид парка был сформирован исходя из представлений о народном творчестве и русских березах.

Генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин охарактеризовал фасад парка как «русский стиль через готику» и даже выразил сочувствие Марине Кауппонен за описание проекта, которое подготовили голландские архитекторы. Мамошин считает, что проект необходимо доработать.

Однако уже определно место, где будет находиться локация: это Детскосельский бульвар, участок 13. Площадь застройки составит 7200 кв.м. Там будут располагаться тематический парк аттракционов, фудкорт и магазины в двухэтажном крытом здании. За пределами помещения возведут игровую площадку, элементы архитектуры и парковку. Стоимость проекта составит около 1,6 млрд руб.

Проект нового объекта культуры города ранее обсуждали на совещании в Смольном. Компания-заказчик строительства арендует землю у города на шесть лет. Ежегодно в бюджет Петербурга будет поступать более 1,5 млн руб. в качестве арендной платы.

Открытие парка сказок приурочено к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будут отмечать в 2024 году.