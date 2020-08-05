Активистку оштрафовали за акцию в поддержку Юлии Цветковой

В Петербурге задержали Дарью Апахончич, активистку и артистку. О происшествии сообщили в Telegram-канале «Группа помощи задержанным».

Правоохранители остановили девушку по пути на работу. Ей вменяют участие в перфомансе «Вульва-балет», который прошёл в 17 июля у здания Мариинки. Она вышла танцевать в поддержку обвиненной за рисунки с вагинами художницы Юлии Цветковой. Также в её отношении составили протокол в связи с акцией в поддержку сестёр Хачатурян 15 июля. Два протокола обойдутся девушке в 20 тысяч рублей - такова сумма штрафа.

Дарья Апахончич подтвердила факт задержания. По ее словам, полицейские посадили её в автозак без объяснений. Сейчас она находится в Октябрьском районном суде Петербурга.

Напомним, Юлии Цветковой было предъявилено обвинение в распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике "Монологи вагины" "ВКонтакте". В июле активистку оштрафовали на 75 тысяч рублей за рисунок в поддержку однополых семей.