Петербургу советуют перейти на второй этап

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается. Вопрос о эпидположении рассматривался сегодня в рабочей группе. Еженедельно прирост заболевших, которых доставляют в больницы, уменьшается примерно на 15%.

В настоящее время в городе развернуто 320 реанимационных коек, из которых для пациентов на ИВЛ используется только половина. В целом число специализированных коек сократилось до 5 798.

Эргашев уточнил, что в Петербурге пациентов с новой коронавирусной инфекцией принимают 13 городских стационаров и 6 федеральных клиник.

Сегодня главврач стационара Боткинской больницы Денис Гусев сообщий, что 337 сотрудников инфекционкииз 2651 переболели коронавирусом с начала пандемии. Он с радостью отметил, что все переболевшие живы и продолжают работать.

Также он подтвердил спад заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По сравнению с маем и началом июня число госпитализаций понизилось на 25-30%.

По данным на 5 августа, в Петербурге зарегистрировали 32 тыс. 259 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 2 тыс. 102 человека.