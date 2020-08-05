Медики назвали самый важный фактор развития рака

Медики рассказали о главных факторах, которые могут привести к заболеванию раком.

Как сообщил "РГ" главный онколог Минздрава РФ, академик РАН, заслуженный врач России Андрей Каприн, только 15% онкологических заболеваний можно объяснить наследственностью, генетикой. В основном заболевание провоцируют мутации, возникающие с возрастом и из-за образа жизни, добавил он.

По словам врача, риск заболевания несколькими видами рака возрастает в 30 раз у курящих людей. А если человек увлекается алкоголем, то риск развития рака возрастает еще больше.

Каприн указал, что легкие бросившего курить человека очищаются только через 10 лет.

Также на риск онкозаболеваний влияет возраст: после 65 каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций. Иммунитет с ними уже не справляется. В результате часть мутаций могут стать злокачественными и привести к образованию опухолей.

Отметим, что по итогам 2019 года в России было выявлено 640,4 тыс. случаев заболевания онкологией. Архангельская область стала регионом с самой высокой заболеваемостью различными видами рака. Так, на 100 тыс. населения области в прошлом году зафиксировано 566,2 впервые выявленных случая заболевания онкологией. Самый низкий показатель был отмечен в Дагестане, где на 100 тыс. населения всего 163,6 случая вновь выявленной онкологии.



В Санкт-Петербурге уровень заболеваемости онкологией достиг 506,5 случая по итогам 2019 года, в Москве — 385,3.